"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Oltu'da fidan dikimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi'ndeki 50 dönümlük alana, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri fidan dikti.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin yapıldığı alana "Barış Pınarı Ormanı" ismini verdiklerini aktardı.

Katkılarından dolayı herkese teşekkür eden Gülcü, dikilen her fidanın gelecek için bir nefes olduğunu ifade etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Cavit Yeşilyurt da kampanya sayesinde Oltu'ya bir orman kazandırıldığını diye getirdi.