Son Dakika Haberleri: "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Oltu'da fidan dikimi yapıldı
Son Dakika Güncel 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Oltu'da fidan dikimi yapıldı

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Oltu'da fidan dikimi yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzurum'un Oltu ilçesinde 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi'ndeki 50 dönümlük alana, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oltu Fen Lisesi, Oltu Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri fidan dikti.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin yapıldığı alana "Barış Pınarı Ormanı" ismini verdiklerini aktardı.

Katkılarından dolayı herkese teşekkür eden Gülcü, dikilen her fidanın gelecek için bir nefes olduğunu ifade etti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Cavit Yeşilyurt da kampanya sayesinde Oltu'ya bir orman kazandırıldığını diye getirdi.

Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Oltu'da fidan dikimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]