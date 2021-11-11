"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören'in konuşması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın konuşması

Fidan dikiminden de KIRŞEHİR - Farklı türlerde 5 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Boztepe yolundaki arazide Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda İl Orman Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen törende, Vali İbrahim Akın ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, denetimli serbestlik hükümlüleri, sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar çeşitli türdeki fidanları dikti.

Törende konuşan Vali Akın, "Dikeceğimiz fidanların geleceğe nefes olmasını, gençlerimize daha yeşil bir Kırşehir, geleceğimize daha yeşil bir Türkiye olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla merkezde üç farklı lokasyonda 4 bin 900, Çiçekdağı ilçesinde de 700 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen de ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini, seferberlik kapsamında 729 bin fidanın dikilmiş olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.