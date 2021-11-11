"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşturuldu.

Osmaniye'de de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 7 noktada 19 bin 500 fidan dikimi yapıldı.

Merkez ilçesine bağlı Akyar mevkisinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangınından etkilenen alanda düzenlenen programda, fıstıkçamı, defne, keçiboynuzu, kızılçam ve servi türünde 3 bin fidan dikildi.

Vali Erdiç Yılmaz, buradaki konuşmasında, yanan orman alanlarını ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kentte, geçen yıl 98 bin 920 fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Yılmaz, "Hepimiz biliyoruz ki ağaç nefestir. Ağaç dikmek için bugün çok önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında milyonlarca ağaç bugün de toprakla buluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, orman yangınlarında büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz ki bu yaz döneminde ciğerlerimiz yandı. Biz inşallah en kısa sürede yanan bütün alanlarımızı ağaçla buluşturacağız." dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Dikenli Mahallesi'nde de tören düzenlendi.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, gazetecilere, Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek için milyonlarca fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "İlk olarak 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar bölgemizde 1 milyon, 2022 yılı sonuna kadar ise 7 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu da kızlarının adını verdikleri fidanı dikti.

Programda ilçe protokolü ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi ekipleri de şehitlerin ve ilçedeki bazı yaşlıların isimlerinin bulunduğu fidanların dikimini yaptı.