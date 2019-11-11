Son Dakika Haberleri: Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı
Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı

Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde fidan dikildi.


İlçede 4 ayrı noktada toplam 35 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi için bölgeye gelen Bigalılar, kendi parsellerindeki alanlara ayrılarak, fidanlarını toprağa ekti. Öte yandan, Çanakkale genelinde bugün saat 11: 11 itibariyle 41 ayrı noktada toplam 205 bin fidan dikildi. - ÇANAKKALE

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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