Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

11.11.2020 15:38
Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasında Kırşehir'de bu yıl 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasında Kırşehir'de bu yıl 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Boztepe yolu mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü, ilgili daire müdürleri ve personelleri ile sağlık çalışanları katıldı. Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na ilimizdeki her bir sağlık çalışanını temsilen 3 bin 693 fidan dikildi.

Vali İbrahim Akın, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin orman sahasını çoğaltmak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, çevre değerlerini korumak amacıyla 11 Kasım günü "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmiştir"dedi.

Kırşehir'de, '15 ayrı noktada değişik türlerde 30 bin fidanı 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla toprakla buluşturuyoruz' diyen Vali Akın, "Pandemi dolayısıyla büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız adına Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na ilimizdeki her bir sağlık personelini temsilen 3 bin 693 fidan dikimi gerçekleştirdik. Son 15 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilimizdeki orman varlığımız iki katına çıkmıştır"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Geleceğe Nefes, Kırşehir, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Gününde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika


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