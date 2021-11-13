Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki "Milli Anadolu Kartalı Eğitimi-2021/2"nin tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, milli unsurların katılımıyla 1 Kasım'da başlayan "Milli Anadolu Kartalı Eğitimi-2021/2" tamamlandı.

Dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri olan Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezi konumunda bulunuyor.

Kurulduğu 2001'den bugüne kadar merkezde 25'i uluslararası, 20'si milli olmak üzere 45 eğitim dönemi uygulandı. Merkezde NATO unsurları ile 15 farklı ülkeye Anadolu Kartalı Eğitimi verildi.

Anadolu Kartalı Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yoğun harekat ortamında çok uçaklı icra edeceği Karma Kuvvet Harekatı görevlerine yönelik taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılıyor.