Son Dakika Haberleri: Milli Anadolu Kartalı Eğitimi Başladı

Milli Anadolu Kartalı Eğitimi Başladı

1 saat önce

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 8-19 Nisan 2019 tarihleri arasında icra edilecek Milli Anadolu Kartalı Eğitimi başladı.

Milli Anadolu Kartalı Eğitimi Başladı, System.String[]
Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 8-19 Nisan 2019 tarihleri arasında icra edilecek Milli Anadolu Kartalı Eğitimi başladı.

Milli Anadolu Kartalı Eğitimi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yoğun harekat ortamında çok uçaklı icra edeceği Mukabil Hava Harekatı görevlerine yönelik taktik planlama ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, envantere girmiş olan modern ve milli mühimmatların harekat görevlerindeki taktik planlama usullerini deneyerek eğitim seviyesini pekiştirmek amaçlanıyor. Ayrıca filoların hava-hava ve hava-yer görevlerini icra edecek şekilde çift rollü eğitimlerini artırmanın amaçlandığı eğitimde, uçaklara entegre edilen modern sistemleri gerçeğe yakın tehdit ortamında test edilecek. Eğitimde farklı filolardaki pilotları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe aktarımını sağlanacak ve yakın zamanda icra edilmiş olan çok uçaklı harekat görevlerinden alınan dersleri taktik planlama ve eğitim ortamına aktarmak amaçlanıyor.

Milli Anadolu Kartalı Eğitiminde, Hava Kuvvetleri Komutanlığından F-16 C/D uçakları, AS-532 Cougar helikopterleri, CN-235 uçakları, E-7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol uçakları ve KC-135R Havadan Yakıt İkmali uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları iştirak edecek. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:04 Kaynak: İHA
Konya, Güncel
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