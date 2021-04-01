Milli ara Beşiktaş'a bu kez yaramadı

Kasımpaşa maçı öncesinde 2 sakat, 2 Covid-19'lu futbolcu var

Ali DANAŞ -

Sezonun ilk devresindeki milli maç aralarını iyi değerlendiren Beşiktaş, bu seferki milli arada sakat ve hasta futbolcuların çok olması nedeniyle moral bozukluğu yaşadı.

Siyah beyazlı takımda ilk olarak Ghezzal ülkesinin Zambiya ile oynadığı maçta sakatlandı. Milli takımda tedavisine başlanan Cezayirli futbolcunun, Beşiktaş'a döndükten sonra tedbir amaçlı salonda çalıştırıldığı ve hafta içinde Vodafone Park 'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına yetişeceği öğrenildi. (Ghezzal Kasımpaşa maçında cezalı).Siyah beyazlılarda ikinci sakatlık Ajdin Hasic'le yaşandı. Genç futbolcu Karadağ ile oynanan milli maçta sakatlandı ve tedavisi devam ediyor. Cenk Tosun ve Dorukhan'ın A Milli Takım dönüşünde Covid-19 olduklarının açıklanmasıyla Kasımpaşa maçı öncesi eksik futbolcu sayısı 4'e çıkan Beşiktaş'ta, bugün de Aboubakar'dan gelen haberle moraller daha da bozuldu. Kamerun-Ruanda maçında sakatlanan golcü futbolcu, Kasımpaşa maçını kesin olarak kaçırırken, Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda santrforda Cyler Larin'i oynatması kesin gibi. Sağ ve sol kanat için, N'Koudou ve Gökhan Töre'den başka alternatifi kalmamış gibi görünen tecrübeli teknik adamın Ljajic'i sol kanatta, N'Koudou'yu da sağ kanatta oynatmak gibi ikinci bir alternatifi de bulunuyor.