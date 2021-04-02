Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Göztepe, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 32. haftayla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takipçisi Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Denizlispor ile mücadele edecek. Trabzonspor da Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 A. Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır - İSTANBUL