Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı
03.04.2021 19:11
Bugün oynanan Kayserispor-Göztepe maçı 1-1, Sivasspor-Trabzonspor ve Rizespor-Karagümrük mücadeleleri 0-0 sonuçlandı. Milli ara dönüşü ligde oynanan ilk 3 maçta kazanan çıkmazken, 2 gol sesi de Kayseri-Göztepe maçında duyuldu. Karşılaşmalar pozisyon bakımından zengin geçmedi.
Spor Toto Süper Lig'de milli ara dönüşündeki maçlarda pek fazla aksiyon olmadı. Bugün oynanan 3 karşılaşmada zafer kazanan olmadı. Ligde ilk 4'ten uzaklaşmak istemeyen Bordo-Mavililer, Sivas deplasmanında galibiyet göremedi. Mücadele pozisyon bakımından da oldukça kısır geçti. 1-1 sona eren Kayseri-Göztepe karşılaşmasında İlhan Parlak ve Jahovic'in karşılıklı golleri oldu.
"OYUNUMUZ GELİŞİYOR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Öndeki seçeneklerimiz fazla değildi. Belirleyici olan buydu. Gelişmeye devam ediyoruz. Halen kolay değil. Takım benim isteklerime cevap veriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Salı günkü maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
Son Dakika İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Çocuğunu göremediği için sinirlenen genç adam, kayınpederinin kapısında intihar etti Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı