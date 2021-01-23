Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü" kurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) birlikte finanse ettiği enstitünün hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında hizmet verecek ilk milli arkeoloji enstitüsü, bilimsel çalışmaların yanı sıra kamu diplomasisi alanında da faaliyetlere imza atacak.

Kuruluş çalışmalarında enstitü faaliyetlerine destek veren Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Enstitü için 2014 yılında harekete geçildi. Yedi yıl süren bilimsel çalışmalar ve AB ile yürüttüğümüz görüşmeler sonunda arkeoloji bilimini yükseltmek, Türk arkeoloji ekolünü oluşturmak amacıyla kurulan enstitü, Türk ve İslam arkeolojisini odağına alarak ülkemize özgü arkeoloji ve kültürel miras anlayışını oluşturmayı amaçlıyor. TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi taslağı için çalışmalara, AK Parti Gaziantep milletvekilleri öncülüğünde başlandı. Enstitü projemiz sadece Gaziantep için değil, Türkiye için büyük bir değer olacak."

Şahin, enstitünün bilimsel çalışmalarla ülkemize kazandıracağı yüksek değerin "kamu diplomasisi" konusunda da büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Enstitü faaliyetlerinin ülkemizin yumuşak gücüne sağlayacağı katkı paha biçilemez. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, iş birlikleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürü bir borç bilirim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak

Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa'dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, enstitü merkezi, etkinlik alanları ve arkeometri laboratuvarı için Gaziantep'teki Kendirli Kilisesi ile Latin Okulu'nun restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü bünyesindeki "Arkeometri Laboratuvarı" ile Türkiye'nin saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak.

Enstitü bünyesindeki bilim kurulunun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez vasfını taşıyor.

Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra "restorasyon" ve "konservasyon" birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor.