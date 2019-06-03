Son Dakika Haberleri: Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
Son Dakika Güncel Haber

Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi

49 dakika önce

Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi(Tür: Ankara)

ANKARA - Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
(Tür: Ankara)
Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Ankara, Hakurk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]