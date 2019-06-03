Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
49 dakika önce
Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
ANKARA - Milli ATAK taarruz helikopterleri Hakurk
bölgesinde hedefleri etkisiz hale getirdi
(Tür: Ankara
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