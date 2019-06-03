Son Dakika Haberleri: Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu

1 saat önce

Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu.

Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 20:04:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]