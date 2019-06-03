Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
1 saat önce
Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
Milli ATAK taarruz helikopterleri, terör hedeflerini böyle vurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur
Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!