Milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan ve Tokyo Paralimpik Oyunları'na da katılma hakkı kazanan milli sporcu Baş, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Fotoğrafları tek tek inceleyen Baş, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastaya iletişim", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru cerattalarla" ve spor kategorisinde ise, Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı. Baş, fotoğraflardan çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

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