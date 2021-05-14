Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

14.05.2021 12:44
Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor, System.String[]

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı Çağla Baş, hedeflediği madalyaya ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı Çağla Baş, hedeflediği madalyaya ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan milli sporcu, haftanın belirli günleri Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'na gidiyor.

Çağla, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanabilmek için antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

Antrenman dışındaki vaktinin büyük bölümünü 4 yaşındaki kızı Elisa Doğa ile geçiren başarılı atıcı, evde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çağla Baş, birlikte resim çizdiği, oyunlar oynadığı kızına zaman zaman hikaye kitapları okumayı da ihmal etmiyor.

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü sporcusu Çağla, AA muhabirine, bu sporda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyledi.

Kızına örnek olabilmek ve güzel bir gelecek hazırlamak istediğini dile getiren milli atıcı, bunu başarabilmek için antrenman ve kampların dışındaki zamanda kızının yanında olduğunu ifade etti.

Çağla, kızına en çok saygılı ve dürüst olmayı öğretmeye çalıştığını, şimdiye kadar bunda başarılı olduğunu belirtti.

"Madalyayı alabilmek için elimden gelen mücadeleyi vereceğim"

Daha önce birçok başarıya ulaştığını anlatan Çağla, en büyük hedefinin paralimpik oyunlarında madalya almak olduğunu vurguladı.

Çağla Baş, hazırlık çalışmalarının çok keyifli geçtiğini ifade ederek, Tokyo öncesi sürekli kamplara gittiğini ve hazırlıklarını buralarda da milli takım antrenörlerinin gözetiminde sürdürdüğünü kaydetti.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlandığını belirten Çağla, "Tokyo öncesi çok hazır ve zinde olduğumu düşünüyorum. Şimdilik her şey yolunda ve bir problem yok. İnşallah oraya giderek elimizden gelenin fazlasını yapacağım." diye konuştu.

Çağla, Tokyo Paralimpik Oyunları'nın bir yıl ertelenmesinin kendilerine avantaj sağladığının da altını çizerek, "Bu süre içerisinde eksiklerimizi giderme imkanı bulduk. Şimdi koyduğum hedefe daha fazla konsantre olmuş durumdayım. Tokyo'da madalyayı alabilmek için elimden gelen mücadeleyi de vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada madalya kazandığını vurgulayan milli sporcu, "Uzun bir çalışma sonrası yarışmalara katılıyorsunuz. Bunun sonucunda da madalya kazanmak ve bayrağımızı göklere taşımak çok gurur verici. Bu, müthiş bir duygu. İnanıyorum ki aynı duygu ve gururu bu kez Tokyo'da yaşatacağım." ifadelerini kullandı.

Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor
Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor
Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor
Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

oyunlar, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atıcı Çağla Baş, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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