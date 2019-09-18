Son Dakika Haberleri: Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
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Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

40 dakika önce

İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası'nda Atıcılık milli takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu, System.String[]

İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası'nda Atıcılık milli takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Başarılı sporcu Avrupa Şampiyonluğu'nu rekor ile taçlandırdı.


Avrupa rekoru kırdı


Genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu, eleme atışlarında 125/118 puan atarak 2. sırada final etabına yükseldi. Final etabında da rakiplerine açık ara fark atan İlbilgi, 50/47 isabetli atış gerçekleştirdi. Başarılı sporcu yaptığı skor ile gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu.


Üst üste 2. kez


Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu 2018 yılında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı atışları ile Avrupa Şampiyonu olmuştu. İlbilgi, 2019 yılında Avrupa rekoru kırarak elde ettiği şampiyonluk ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği şampiyonluklar ile spor otoriteleri tarafından geleceğin olimpiyat şampiyonu olarak gösterildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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