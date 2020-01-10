Milli atıcı Nur Banu Özpak, gözünü Tokyo'ya dikti

2017'de Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli atıcı Nur Banu Özpak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve şampiyonluğu hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Nur Banu Özpak, babasının desteğiyle 2010 yılında atıcılıkla ilgilenmeye başladı.

Nur Banu, ilk atışını Meram ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki poligonda, Trap-Skeet Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin ile gerçekleştirerek bu spora adım attı.

Kısa zamanda gösterdiği başarılı performansla 2011 yılında milli takıma seçilen, yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller alan Nur Banu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özveriyle hazırlandığı İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldığını, ancak olimpiyat kotasını alamadığını söyledi.

Kotayı kazanamamasının kendisinde olumsuz bir etki oluşturmadığını, aksine daha çok hırslandığını belirten Nur Banu Özpak, şunları kaydetti:

"2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası bireysel dünya üçüncülüğü, 2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası takım birinciliği, 2016 Almanya Gençler Dünya Kupası takım üçüncülüğü, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası takım üçüncülüğü, 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları bireysel birinciliği ve 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları karma takım üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim. Düşüncelerimde karamsarlığa yer yok. Bu sporu severek yapıyorum ve Ali hocamla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 2020 yılında kota için 3 yarışmamız daha var. Bu yarışmalar için hazırlanıyorum, inşallah kotayı alacağımı düşünüyorum."

Nur Banu, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluk kazanmak olduğunu ifade ederek, bunun için canla başla çalıştığını vurguladı.