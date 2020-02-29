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Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı
6 saat önce
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ömer Akgün, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın sıralama turunda attığı 630.1 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ömer Akgün, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın sıralama turunda attığı 630.1 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.
Ömer Akgün, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 4. kotayı kazanan isim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:23
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