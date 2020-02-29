Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı - Son Dakika Spor

Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı

6 saat önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ömer Akgün, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın sıralama turunda attığı 630.1 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.

Milli atıcı Ömer Akgün, Tokyo 2020'ye kota aldı, System.String[]

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ömer Akgün, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın sıralama turunda attığı 630.1 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.


Ömer Akgün, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na 4. kotayı kazanan isim oldu.


Ömer Akgün, Türkiye, Polonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:23 
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