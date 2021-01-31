Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor - Son Dakika

Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor

31.01.2021 11:02

Atıcılıkta Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcu Yusuf Dikeç, tek eksiği olan olimpiyat madalyasını kazanmak istiyor.

Atıcılıkta Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcu Yusuf Dikeç, tek eksiği olan olimpiyat madalyasını kazanmak istiyor.

Bugüne kadar 3 olimpiyat oyununu deneyimleyen ancak madalya hedefine ulaşamayan Yusuf Dikeç, katılacağı 4'üncü olimpiyatta gözünü madalyaya dikti.

Kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Yusuf, 10 metre tabanca branşında katılacağı Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Olimpiyat çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren milli sporcu, 20 yıl önce başladığı atıcılıkta birçok başarısının olduğunu söyledi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlığının iyi bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Spor yaşantımda 4'üncü kez olimpiyatlara katılacağım." diyen milli atıcı, şöyle devam etti:

"Bu durum bir taraftan üzücü bir taraftan sevindirici. Olimpiyata katılmak güzel duygu, 4'üncü olunca madalya almamak bizi üzüyor. Geçmişime baktığımda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Ne yazık ki olimpiyat madalyam yok. Her sporcunun hayalini süsleyen nedir? Olimpiyatlardır. Çünkü gidebileceğiniz son nokta orasıdır. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almayı ümit ediyorum."

Yusuf, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle fazla yarışma olmadığını, bu süreçte kendi imkanlarıyla performansını korumaya çalıştığını ifade etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini avantaja çevirdiklerini dile getiren Yusuf Dikeç, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirip ülkesini en güzel şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

"Hepimizin performansı şu an çok iyi"

Şu an atıcılıkta kota alan sporcuların performanslarının iyi olduğunu vurgulayan milli atıcı, şunları kaydetti:

"Olimpiyat yaklaştıkça biraz daha üstüne koymak lazım ve performansı geliştirmek gerekiyor. Tokyo'dan madalyanın gelmesi atıcılık sporunun geleceği için çok güzel olur. Hepimizin performansı şu an çok iyi. Her branşta madalya almak istiyoruz. Bir sporcu yarışmaya gittiğinde nasibi, kısmeti ve şansıyla gidecek. Yani yarışma günü sizin rızkınız, nasibiniz ve şansınız da olacak. O gün kim daha iyi hazırlandıysa, kendini kontrol edebiliyorsa o alır. Ülkemiz adına bu 4 sporcu en az 3 madalya alır."

Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor
Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor
Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor
Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atıcı Yusuf Dikeç 4'üncü kez katılacağı olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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