Son Dakika Haberleri: Milli Atıcılardan Sıralama Dünya Rekoru

Milli Atıcılardan Sıralama Dünya Rekoru

1 saat önce

Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk'ten kurulu Trap Karışık Milli Takımı sıralama dünya rekoru kırdı.

Milli Atıcılardan Sıralama Dünya Rekoru, System.String[]
Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk'ten kurulu Trap Karışık Milli Takımı sıralama dünya rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Meksika'da gerçekleştirilen Trap-Skeet Dünya Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk'ten oluşan milli takım, 150'de 149 atarak sıralama takım dünya rekoru kırıp finale çıktı.

Trap Karışık Milli Takımı, finalde 17 puan toplayarak müsabakayı 6. sırada tamamladı.

Trap erkekler bireysel kategoride ise milli sporculardan Yavuz İlnam 122 puanla, Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer 119 puanla sıralama müsabakasını tamamladı ve finale yükselemedi.

Organizasyon 26 Mart Salı günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Türkiye, Meksika, Spor
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