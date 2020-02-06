Millî atlet Anıl Korkmaz'dan Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Millî atlet Anıl Korkmaz'dan Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika Spor

Millî atlet Anıl Korkmaz'dan Başkan Erdoğan'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım'a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Millî atlet Anıl Korkmaz'dan Başkan Erdoğan'a ziyaret, System.String[]

Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım'a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.


İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Ligi Finali ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım'a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz, Kulüp Antrenörü Başak Evren Korkmaz ile birlikte Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyarette bulundu.


Mustafa Anıl Korkmazı'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım'a seçilen Biga Gelişim ve Gençlik Spor Kulübü Derneği sporcusu Mustafa Anıl Korkmaz kardeşimiz ve Başak hocamıza başarı sevinçlerini bizimle paylaştıkları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa Anıl'ı tebrik ediyorum ve milli formasıyla ülkemizi temsil edeceği Bulgaristan'daki atletizm yarışmalarında başarılar diliyorum. Desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.


Mustafa Anıl Korkmaz da desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Bülent Erdoğan, Türkiye, Biga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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