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Milli atlet Aras Kaya'dan gümüş madalya

6 saat önce

Avrupa Kros Şampiyonası'nda daha önce bir şampiyonluğu bir de üçüncülüğü bulunan milli atlet Aras Kaya, bu kez de ikinci sıraya alarak kürsüye çıktı.

Milli atlet Aras Kaya'dan gümüş madalya, System.String[]

Avrupa Kros Şampiyonası'nda daha önce bir şampiyonluğu bir de üçüncülüğü bulunan milli atlet Aras Kaya, bu kez de ikinci sıraya alarak kürsüye çıktı.

Portekiz'in Lizbon kentindeki Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli takımın madalyalarından ikincisi Aras Kaya'dan geldi. 2016'nın Avrupa kros şampiyonu Kaya, geçen yılki üçüncülüğünün ardından bu kez de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

10.2 kilometre uzunluğundaki parkurda zorlu rakiplerle mücadele eden Aras Kaya, finişe 30: 10 ile ulaştı. Yarışı kazanan İsveçli Robel Fsiha'nın arkasında ikinci olarak çizgiyi geçen Aras, böylece kariyerinde bir kez daha Avrupa kros kürsüsüne çıktı.

Büyük erkekler yarışında Sezgin Ataç, 31: 08 ile 16'ncı sırayı alırken, Ali Kaya 31'inci, Ramazan Özdemir de 34'üncü oldu. İlk üç atletin derece toplamıyla oluşturulan takım sıralamasında Türkiye 50 puana ulaşırken, Britanya, Belçika ve İspanya'nın arkasında Avrupa dördüncüsü olarak yarışmayı tamamladı.


Portekiz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
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