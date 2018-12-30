Milli Atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye Rekoru
46 dakika önce
Milli atlet Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.
Milli atlet Batuhan Çakır, İstanbul
'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada Türkiye
rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salon rekor deneme yarışları Ataköy
Atletizm Salonu'nda düzenlendi.
Üç adım atlamada 15.17'lik derece yapan Batuhan Çakır, 18 yaş altında yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:06 Kaynak: AA
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