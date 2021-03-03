Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor - Son Dakika

Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

03.03.2021 11:03

Milli atlet Bedirhan Alpagu, elde ettiği Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Milli atlet Bedirhan Alpagu, elde ettiği Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Bingöl'de atletizm antrenörü dayısı tarafından keşfedilen, ferdi ve kulüp olarak katıldığı çeşitli müsabakalarında yüksek atlamada 6 kez Türkiye, bir kez de Balkan şampiyonluğu elde eden, uluslararası yarışmalardan da dereceyle dönen 19 yaşındaki milli atlet Bedirhan Alpagu hedefini büyüttü.

Elde ettiği başarılarının ardından 2018'de Fenerbahçe oyuncusu olan Bedirhan Alpagu, 2021 yılında Kenya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını memleketi Bingöl'de sürdürüyor.

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanarak eğitimini de aksatmayan Bedirhan'ın hedefi, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak.

Hem kulüp hem de ferdi olarak müsabakalara katılan milli sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesisleri'nde dayısı ve antrenörü Ahmet Demir nezaretinde antrenman yapıyor.

Bedirhan Alpagu, AA muhabirine, sporun kendine çok önemli değerler kattığını belirterek, hedefine ulaşmak için yoğun çalıştığını söyledi.

"Hedefimde gençler dünya şampiyonluğu var, ülkeme en iyi dereceleri getirmeyi planlıyorum." diyen Bedirhan, sporu severek yaptığını belirtti.

Başarı için çalışmak gerektiğini aktaran milli atlet, "Öncelikle alttan gelen sporculara söylemek istediğim şey; kendinizi her zaman bir iyi sporcuyu idol alarak onun gibi çalışarak daha iyi yerlere gelebilirsiniz." dedi.

Antrenör Ahmet Demir de zorlu bir maratondan geçtiklerini ve birçok yarışmalara katılmaları gerektiğini aktardı.

İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatan Demir, bu yıl Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda 2.02'lik dereceyle Türkiye üçüncüsü olduklarını kaydetti.

Haziran ayının başlarına kadar 2.16'lık olan Gençler Dünya Şampiyonası barajını aşıp Dünya Şampiyonası'na gitmek istediklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Sporcumuz bugüne kadar birçok yarışmalara katıldı. Balkan Şampiyonluğu var 2.06'lık derece ile. Aynı zamanda gençler kategorisinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Ligi'ne katıldık. Orada da derecesi 1.99 ama Avrupa dördüncüsü oldu. Salondaki en iyi derecemiz 2.09, açık alandaki en iyi derece 2.10. Hedefimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nın 2.16'lık barajı aşıp Dünya Şampiyonası'na katılmak."

Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atlet Bedirhan Alpagu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor - Son Dakika Spor


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