Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa U20 Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını şampiyonluğa yazdırdı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası'nda, milli atlet Berke Akçam 400 metre engellide yarıştı. Seçme ve yarı finali rahatlıkla kazanan Akçam, 3 numaralı kulvarda koştuğu yarışta daha üçüncü engelde yan kulvarını yakalarken, 50 saniyelik yarışın sonuna kadar müsabakayı domine etti. Genç atlet, 50.70 ile finişe ulaşarak Türkiye'ye bu şampiyonada ikinci, tarihte ise 16'ncı Avrupa U20 altın madalyasını getirdi.