Milli atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı

Mersin'de düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda mili atlet Diyar Ergüven, 2 bin metre su engellide Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyondaDiyar Ergüven 5.56.43 koşarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Engel yüksekliği geçen yıl değişen branşta eski rekor 5.58.28 ile milli atlet Burak Ağca'ya aitti.