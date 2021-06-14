Üye Girişi
Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor - Son Dakika

Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor

14.06.2021 11:17

Sakarya'da 9 yaşında başladığı atletizm kariyerinde başarılara imza atan milli sporcu Emine Selda Kırdemir, olimpiyat hayaline giden yolda kilometre taşı olacak Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da 9 yaşında başladığı atletizm kariyerinde başarılara imza atan milli sporcu Emine Selda Kırdemir, olimpiyat hayaline giden yolda kilometre taşı olacak Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkokul çağlarında adım attığı atletizm branşında 14 yıldır milli antrenör İbrahim Arkan ile kariyerinde yükseliş yakalayan sporculardan olan Emine, Bursa'da 5-6 Haziran'da 89'uncusu düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 9 bin 293 puana ulaşarak "Komple Atlet" sezon şampiyonluğunu elde ederek başarılarına yenisini ekledi.

Sporculuk kariyerindeki başarısını akademik alanda da sürdürerek antrenörlük bölümünden dereceyle mezun olan Spor Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Emine, Sakarya'nın büyük kadınlar dalındaki tek milli atleti olarak PB (personal best) derecesini de 4711'den 4717'ye yükseltti.

22 yaşındaki milli atlet, 26-27 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Daha yapmamız gereken derecelerimiz var"

Emine Selda Kırdemir, AA muhabirine, salgın nedeniyle geçen yıl yeteri kadar antrenman yapamadıklarını ancak bu sene daha fazla kampa ve müsabakaya katılma imkanı bulduklarını söyledi.

Bursa'da düzenlenen şampiyonada en iyi derecelerini yaptıklarını aktaran Emine, "Daha yapmamız gereken derecelerimiz var. Sözümüz var, 5 bin puanı aşmamız gerekiyor. Durumum da var. Balkan Şampiyonası'nda hem madalya hem de dereceyle bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Emine, heptatlon branşının kompleks bir yarışma grubu olduğuna değinerek, "Arka arkaya gelen branşlar ve birleşmesi gerekiyor. Mesela kuvvet antrenmanı yaptığımızda arkasına sıçrama, sprint ve koşu antrenmanı eklememiz gerekiyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Günlük 5-6 saate kadar çalışıyorum." dedi.

Önlerindeki ilk yarış olan Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediklerini vurgulayan genç atlet, "Sonrasında İslam Oyunları var. Orada da madalya hedefliyoruz. Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak mücadele edip bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Uzun vadede de 2024 Olimpiyatları'na katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine, üzerinde emeği olan ailesine, antrenörüne ve federasyonuna teşekkür etti.

"Hedefimiz Emine ile heptatlonda gövde gösterisinde bulunmak"

Milli atleti 14 yıldır çalıştıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü İbrahim Arkan, atletizmde amaçlarının şampiyonlar yetiştirmek, madalyalar kazanmak olduğunu dile getirdi.

Arkan, Emine Selda ile 9 yaşından bu yana beraber çalıştıklarını, artık sporcu-antrenör ilişkisinden öte baba-kız gibi birbirini çok iyi tanıyan insanlar olarak çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "İlk önce yüksek atlamayla başlamıştık ancak yaşadığı bazı olumsuz gelişmeler bizi çoklu branşlara yönlendirdi. İlk müsabakasında Türkiye rekoru kırınca biz kendimizi 'komple atlet'in içerisinde bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun zirvesi olan olimpiyatların öncesinde çok emek vermek gerektiğine işaret eden Arkan, "Kısa vadede Balkan Şampiyonası var. Pandemi nedeniyle ertelenen müsabakalarımız var. Olimpiyatlardan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Hedefimiz, bu şampiyonada inşallah Emine ile heptatlonda gövde gösterisinde bulunmak." diye konuştu.

Ölçülerinin bir önceki müsabakada alınan derece ve puanlar olduğuna dikkati çeken Arkan, iyi planlama yaptıklarını, Balkan Şampiyonası'nda milli atletin madalya kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor
Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor
Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor
Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor
Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor

Atletizm, Türkiye, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Netanyahu 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı! O anlar büyük ses getirdi 13:37 Netanyahu 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı! O anlar büyük ses getirdi Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 12:26 Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:41
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler         
12:25
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:48:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement