Milli atlet Emine Selda Kırdemir, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için ter döküyor

Sakarya'da 9 yaşında başladığı atletizm kariyerinde başarılara imza atan milli sporcu Emine Selda Kırdemir, olimpiyat hayaline giden yolda kilometre taşı olacak Balkan ve Avrupa şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkokul çağlarında adım attığı atletizm branşında 14 yıldır milli antrenör İbrahim Arkan ile kariyerinde yükseliş yakalayan sporculardan olan Emine, Bursa'da 5-6 Haziran'da 89'uncusu düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 9 bin 293 puana ulaşarak "Komple Atlet" sezon şampiyonluğunu elde ederek başarılarına yenisini ekledi.

Sporculuk kariyerindeki başarısını akademik alanda da sürdürerek antrenörlük bölümünden dereceyle mezun olan Spor Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan Emine, Sakarya'nın büyük kadınlar dalındaki tek milli atleti olarak PB (personal best) derecesini de 4711'den 4717'ye yükseltti.

22 yaşındaki milli atlet, 26-27 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Daha yapmamız gereken derecelerimiz var"

Emine Selda Kırdemir, AA muhabirine, salgın nedeniyle geçen yıl yeteri kadar antrenman yapamadıklarını ancak bu sene daha fazla kampa ve müsabakaya katılma imkanı bulduklarını söyledi.

Bursa'da düzenlenen şampiyonada en iyi derecelerini yaptıklarını aktaran Emine, "Daha yapmamız gereken derecelerimiz var. Sözümüz var, 5 bin puanı aşmamız gerekiyor. Durumum da var. Balkan Şampiyonası'nda hem madalya hem de dereceyle bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Emine, heptatlon branşının kompleks bir yarışma grubu olduğuna değinerek, "Arka arkaya gelen branşlar ve birleşmesi gerekiyor. Mesela kuvvet antrenmanı yaptığımızda arkasına sıçrama, sprint ve koşu antrenmanı eklememiz gerekiyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Günlük 5-6 saate kadar çalışıyorum." dedi.

Önlerindeki ilk yarış olan Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediklerini vurgulayan genç atlet, "Sonrasında İslam Oyunları var. Orada da madalya hedefliyoruz. Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak mücadele edip bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Uzun vadede de 2024 Olimpiyatları'na katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Emine, üzerinde emeği olan ailesine, antrenörüne ve federasyonuna teşekkür etti.

"Hedefimiz Emine ile heptatlonda gövde gösterisinde bulunmak"

Milli atleti 14 yıldır çalıştıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü İbrahim Arkan, atletizmde amaçlarının şampiyonlar yetiştirmek, madalyalar kazanmak olduğunu dile getirdi.

Arkan, Emine Selda ile 9 yaşından bu yana beraber çalıştıklarını, artık sporcu-antrenör ilişkisinden öte baba-kız gibi birbirini çok iyi tanıyan insanlar olarak çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "İlk önce yüksek atlamayla başlamıştık ancak yaşadığı bazı olumsuz gelişmeler bizi çoklu branşlara yönlendirdi. İlk müsabakasında Türkiye rekoru kırınca biz kendimizi 'komple atlet'in içerisinde bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun zirvesi olan olimpiyatların öncesinde çok emek vermek gerektiğine işaret eden Arkan, "Kısa vadede Balkan Şampiyonası var. Pandemi nedeniyle ertelenen müsabakalarımız var. Olimpiyatlardan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Hedefimiz, bu şampiyonada inşallah Emine ile heptatlonda gövde gösterisinde bulunmak." diye konuştu.

Ölçülerinin bir önceki müsabakada alınan derece ve puanlar olduğuna dikkati çeken Arkan, iyi planlama yaptıklarını, Balkan Şampiyonası'nda milli atletin madalya kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.