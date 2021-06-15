Milli atlet Ersu Şaşma olimpiyat kotası aldı

Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma'nın sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi.

Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma'nın sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi. Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı

Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti

Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler

Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı

Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti

Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor