Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma'nın olimpiyat finali heyecanını ailesi televizyon başında yaşadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde yarışan milli sporcu Ersu Şaşma'nın Mersin'deki ailesi, müsabaka heyecanına televizyon başında ortak oldu.

Sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçen 21 yaşındaki sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bugün yapılan finallerinde ter döktü.

Sporcunun Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Suzan Şaşma, babası Ersin Şaşma, ikizi İlhami Göksu Şaşma, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz ve milli sporcunun kalp krizi sonucu hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'nin eşi Çiğdem Çömlekçi, müsabakayı televizyondan birlikte takip etti.

Milli sporcunun ikinci denemesinde 5.70 metreyi aşmasıyla büyük sevinç yaşayan anne, gözyaşı dökerek hem eşine hem de Çiğdem Çömlekçi'ye sarıldı.

Organizasyonda 5.80'i geçemeyerek sırıkla atlama finalini 10. sırada tamamlayan Ersu'nun ailesi, genç sporcunun heyecanına uzaktan ortak oldu.

Anne Şaşma: "Ersu finallere kalarak bir mucizeyi gerçekleştirdi"

Anne Suzan Şaşma, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun başarısıyla gururlandıklarını belirterek, "Olimpiyatlara katılmak bile hayalken, Ersu hem katılıp hem de finallere kalarak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Tek başınaydı, yanında antrenörü yoktu. Federasyondan yardımcı olan antrenörler vardı ama birebir iletişim kurduğu antrenör İbrahim Halil Çömlekçi'yi kaybetmiş olmanın mücadelesini de orada verdi. Yaptığı bizim için çok büyük bir başarı. Bizi gururlandığı için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Şaşma ise oğlunun hem Türkiye'ye hem de ailesine ilkleri yaşattığını aktararak, herkese teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise heyecanlı bir final izlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sporcumuz bu kadar olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş, tecrübe sahibi sporcuların içerisinde çok güzel atlayışlar yaptı. Son anda da 5.80 metreyi kaçırdı. Umarım bundan sonraki yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir. Ersu geldikten sonra hem aileyi ziyaret edeceğim hem de makama davet edeceğim. Bundan sonraki sportif faaliyetlerinde kardeşimize bizzat yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye'yi, şanlı bayrağımızı, cumhuriyetimizi dünyada temsil ediyor. Böyle güzel bir çocuk yetiştirdikleri için de aileye ayrıca teşekkür ediyorum."