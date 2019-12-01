Son Dakika Haberleri: Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru
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Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru

6 saat önce

Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkma parolasıyla hazırlıklarını sürdüren milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2: 04: 16'lık derecesiyle Mo Farah'a ait Avrupa rekorunu kırdı.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den Avrupa rekoru, System.String[]

Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkma parolasıyla hazırlıklarını sürdüren milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2: 04: 16'lık derecesiyle Mo Farah'a ait Avrupa rekorunu kırdı.

Eski Avrupa Kros şampiyonu milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekorununun sahibi oldu. 33 yaşındaki Özbilen, maratonu 2: 04: 16'lık dereceyle bitirdi ve Mo Farah'ın Avrupa maraton rekorunu yaklaşık bir dakika geliştirdi. Britanyalı atlete ait eski Avrupa rekoru ise 2: 05: 11'di.

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda maraton branşında Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kaan Kigen Özbilen, harika bir yarış çıkardığı Valencia'da yarı maratonu 61: 59'da geçerken, finişe de 2: 04: 16'lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da 2'nci sırada noktaladı. 2018'de Amsterdam'da, bu yılın Nisan ayında ise Rotterdam'da Türkiye rekoru kıran Kaan, böylece üst üste çıktığı son üç maraton yarışında ülke rekorunu geliştirdi.

Kaan Kigen Özbilen'in 2: 04: 16'lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10'uncu sıraya yazıldı. Milli atletin müthiş performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.


Bora Füzesi, Valencia, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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