Son Dakika Haberleri: Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru
Son Dakika Spor Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru - Son Dakika Spor

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru

6 saat önce

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru, System.String[]

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki milli atletin, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilen altın etiketli maratonda kırdığı Avrupa rekoru, 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.

Kaan Kigen Özbilen, Valencia'da yarı maratonu 61.59 ile geçerken, finişe de 2.04.16'lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da ikinci sırada noktaladı.

Milli atletin 2.04.16'lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazılırken, performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

Bora Füzesi, Valencia, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Kasapoğlu: Milli Takımımıza inanıyoruz
EURO 2020 kura çekiminin ardından MSB'den Barış Pınarı Harekatı vurgusu: Sivillere zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir Ekuban 91 gün sonra kadroda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]