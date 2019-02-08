Milli Atlet Kaan Kigen Özbilen'den Yeni Türkiye Rekoru
30 dakika önce
Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Resül Hayme (RAK) Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla Türkiye rekoru kırdı.
Milli atlet Kaan
Kigen Özbilen, Birleşik Arap Emirlikleri
'nde yapılan Resül Hayme (RAK) Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla Türkiye
rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Kaan Kigen Özbilen, RAK Yarı Maratonu'nda 59.48'lik derece yaparak 1.00.08 ile kendisine ait yarı maraton Türkiye rekorunu 20 saniye aşağıya çekti ve tarihte "1 saatin altını koşan ilk milli atlet" unvanını elde etti.
Kaan Kigen Özbilen, Ekim 2018'de Hollanda
'nın başkenti Amsterdam
'da Mehmet Terzi
'nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi
Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu