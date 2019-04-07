Son Dakika Haberleri: Milli Atlet Kaan Kigen Özbilen, Tokyo Kotası Aldı

Milli Atlet Kaan Kigen Özbilen, Tokyo Kotası Aldı

43 dakika önce

ANKARA / DHAGeçen yıl maratonda, bu yıl da yarı maratonda Türkiye rekoru kıran Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda ikinci olurken, bir Türkiye rekoru daha kırdı ve Tokyo olimpiyatları barajını geçti.

Milli Atlet Kaan Kigen Özbilen, Tokyo Kotası Aldı, System.String[]
ANKARA/ DHA

Geçen yıl maratonda, bu yıl da yarı maratonda Türkiye rekoru kıran Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda ikinci olurken, bir Türkiye rekoru daha kırdı ve Tokyo olimpiyatları barajını geçti.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Rotterdam Maratonu'nda 2: 05: 27'lik derecesiyle ikinci sırayı alırken, kendisine ait Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirdi. 33 yaşındaki atlet, Tokyo 2020 Olimpiyatları için baraj geçmeyi başarırken, bu yılın dünya listesinde de 8. sıraya yükseldi.

Geçtiğimiz ekim ayında Amsterdam'da Mehmet Terzi'nin 32 yıllık Türkiye maraton rekorunu kıran Kaan Kigen Özbilen, yine Hollanda'da bu dereceyi 2: 05: 27'ye indirdi. Milli atlet, 2: 06: 23 olan eski Türkiye rekorunu bir dakikaya yakın geliştirme başarısı gösterirken, Rotterdam Maratonu'nu da 2: 04: 11 koşan Kenyalı Marius Kipserem'in arkasında ikinci sırada noktaladı.

Kaan Kigen Özbilen, 8 Şubat 2019 tarihinde koştuğu Resül Hayme Yarı Maratonu'nda Türkiye rekorunu ilk kez bir saatin altına indirmiş ve 59: 48'lik derece elde etmişti. Milli atlet, böylece son beş ay içinde ikisi maratonda, biri de yarı maratonda olmak üzere üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.

2019 sezonunda geride kalan bölüme bakıldığında ise Kaan Kigen Özbilen, IAAF listesinde sekizinci sıraya yerleşti. Kaan, Dubai Maratonu'nu kazanan Getaheh Molla'nın 2: 03: 34 ile ilk sırada bulunduğu listede 2: 05: 26 ile sekizincilikte yer alıyor. Listenin ilk 20'sinde Avrupa'dan başka bir atlet bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

Türkiye, Bora Füzesi, Spor
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