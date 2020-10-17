Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor - Son Dakika

Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor

17.10.2020 12:36
Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor, System.String[]

MİLLİ atlet Mehmet Soytürk, turizm merkezi Kapadokya bölgesinde 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında bitirerek rekor kırmak için koşmaya başladı.

MİLLİ atlet Mehmet Soytürk, turizm merkezi Kapadokya bölgesinde 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında bitirerek rekor kırmak için koşmaya başladı.

Mehmet Soytürk, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışlarında, tek başına koşarak rekor denemesine başladı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde çalınan düdüğün ardından mücadeleye başlayan Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşmayı hedeliyor. Soytürk, 2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Almanya'nın ünlü atletlerinden Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekoru geçip, bu alanda lider olmayı hedefliyor. Salomon Cappadocia Ultra Trail'in organizatörü Aydın Ayhan Güney de milli atlet Mehmet Soytürk'e, Kapadokya vadilerini de içine alan bu zorlu parkurdaki rekor denemesi için başarı temennisinde bulundu.


Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor
Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor

Kapadokya, Turizm, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı
Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti         
12:44
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei