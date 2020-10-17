Milli atlet, Kapadokya'da rekor için koşuyor - Son Dakika

MİLLİ atlet Mehmet Soytürk, turizm merkezi Kapadokya bölgesinde 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında bitirerek rekor kırmak için koşmaya başladı.

Mehmet Soytürk, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışlarında, tek başına koşarak rekor denemesine başladı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde çalınan düdüğün ardından mücadeleye başlayan Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşmayı hedeliyor. Soytürk, 2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Almanya'nın ünlü atletlerinden Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekoru geçip, bu alanda lider olmayı hedefliyor. Salomon Cappadocia Ultra Trail'in organizatörü Aydın Ayhan Güney de milli atlet Mehmet Soytürk'e, Kapadokya vadilerini de içine alan bu zorlu parkurdaki rekor denemesi için başarı temennisinde bulundu.