Milli atlet Mikdat Sevler'den Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru

Milli atlet Mikdat Sevler, Eskişehir'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda kendisine ait erkekler 110 metre engelli büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu ikişer kez yeniledi.

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olimpik deneme yarışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan sezonun ilk pist yarışına kendisine ait 13.81'lik 110 metre engelli Türkiye rekorunu egale ederek başlayan Mikdat Sevler, bir hafta sonra Eskişehir'de çıktığı yarışta toplam dört rekor kırdı. 22 yaşındaki Mikdat, seçme yarışında 13.74 koşarak kırdığı büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu akşamki finalde saniyenin yüzde biri geliştirdi. Mikdat Sevler, finalde derecesini 13.73'e indirerek günü iki büyükler, iki de 23 yaş altı Türkiye rekoruyla noktaladı.