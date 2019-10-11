Son Dakika Haberleri: Milli atlet necati er, avrupa'da 'yılın parlayan yıldızı' ödülüne aday
Son Dakika Spor Milli atlet necati er, avrupa'da 'yılın parlayan yıldızı' ödülüne aday

Milli atlet necati er, avrupa'da 'yılın parlayan yıldızı' ödülüne aday

2 saat önce

Üç adım atlamada Avrupa U23 şampiyonu Necati Er, EA'nın yıl sonu ödüllerinde genç atletlere verilen 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday gösterildi.

Milli atlet necati er, avrupa'da 'yılın parlayan yıldızı' ödülüne aday, System.String[]

Üç adım atlamada Avrupa U23 şampiyonu Necati Er, EA'nın yıl sonu ödüllerinde genç atletlere verilen 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday gösterildi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 26 Ekim'de düzenlenecek EA Golden Tracks yıl sonu galasında verilecek Avrupa atletizm ödüllerinde, adaylar açıklandı. Ödül alacakların atletizm severlerin ve medyanın oylarıyla belirlendiği organizasyonda, Türkiye'den 22 yaşındaki atlet Necati Er aday gösterildi. İsveç'in Gavle kentinde 17.37'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Avrupa U23 şampiyonu olan Necati, daha sonra Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finalde yarışmıştı.

Er, Rising Star (Parlayan Yıldız) kategorisinde ödüle önemli isimlerle birlikte aday gösterildi. Adaylar arasında Almanlar'ın dekatlon dünya şampiyonu Niklas Kaul, Britanyalı Mx Burgin, Fransız Jimmy Gressier ve Wilfred Hapio, İsviçreli engelci Jason Joseph, Ukraynalı çekiççi Mikhaylo Kokhan, Polonya'dan ciritçi Cyprian Mrziglod, Belaruslu yüksekçi Maxim Nedasekau ve İspanyol diskçi Yasiel Brayan Sotero bulunuyor.

Oylamalar sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor.


Atletizm, Tallinn, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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