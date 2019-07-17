Son Dakika Haberleri: Milli atlet Necati Er memleketinde çiçeklerle karşılandı
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Milli atlet Necati Er memleketinde çiçeklerle karşılandı

4 saat önce

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada altın madalya kazanan Necati Er, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Milli atlet Necati Er memleketinde çiçeklerle karşılandı, System.String[]
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada altın madalya kazanan Necati Er, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
İsveç'in Gavle kentindeki organizasyonda mücadele eden Necati Er, erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle altın madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Milli sporcu Necati'yi, Çarşamba Havalimanı'nda, yakınları ile Samsun Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu çiçeklerle karşıladı.
Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yetişen (TOHM) Necati Er'in, hem 23 yaş altı hem de Türkiye büyükler rekorunu kırdığını belirtti.
Milli atletin, üç adım atlamada 17 metreyi geçen ilk Türk sporcu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Samsun'a böyle bir derece ile dönmesinden onur duyuyoruz. Türkiye ve Samsun'u 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarıyla temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok." şeklinde görüş belirtti.
Çarşamba Havalimanı, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:44 Kaynak: AA
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