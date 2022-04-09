Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor

09.04.2022 11:25
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor

TÜRKİYE Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kıran Nevin İnce, 2024 Paris Olimpiyatları'na, Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.

TÜRKİYE Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kıran Nevin İnce, 2024 Paris Olimpiyatları'na, Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.

İstanbul'da 7 Şubat'ta düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 55,52 saniye koşarak rekor kıran Nevin İnce, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olimpiyatlara Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor. Kırsal Dereiçi Mahallesi'nde Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çeken 2 bin 400 rakımdaki travertenlerde antrenman yapan milli atlet, amacının hem kondisyonunu artırmak hem de bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.Antrenör Erhan Çalışkan gözetiminde çalışın İnce, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Türkiye Salon Şampiyonası'nda 400 metrede dünya şampiyonu olan Mizgin Ay'a ait rekoru kırdım. Daha önceki rekor 56.32'ydi. Bunu yaklaşık 86 salise indirdim. Şu anki hedefim, Avrupa'da madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu için de Başkale'ye geldim. Bölgenin doğal güzelliklerine de dikkat çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
Milli Atlet Nevin İnce, olimpiyatlara Van'ın travertenlerinde hazırlanıyor
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Atletizm, Başkale, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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