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Milli atlet Ramil Guliyev, gözünü Tokyo Olimpiyatları'nda madalyaya dikti Açıklaması - Son Dakika

Milli atlet Ramil Guliyev, gözünü Tokyo Olimpiyatları'nda madalyaya dikti Açıklaması

17.06.2021 11:30
Milli atlet Ramil Guliyev, gözünü Tokyo Olimpiyatları'nda madalyaya dikti Açıklaması, System.String[]

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi sporcuları ile mücadele edeceğini ve orada kesinlikle altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi sporcuları ile mücadele edeceğini ve orada kesinlikle altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olan milli atlet Ramil Guliyev, ardından 2018 yılında Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 200 metre finalinde Türkiye rekorlarını kırarak yine altın madalyaya uzandı.

Başarı çizgisini sürekli yukarı taşıyan Guliyev, bunların dışında katıldığı ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyonda dereceler etmeyi başardı.

Kariyerinde yeni bir başarı eklemek için 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklanan Guliyev, ciddi hazırlık dönemi geçirdiği organizasyonda hem 200 metre yarışında hem de bayrak yarışında altın madalyaya uzanmak istiyor.

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planladıkları gibi olimpiyatlara kadar antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüreceklerini ve takım olarak güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'na tüm gücüyle ve ciddiyeti elden bırakmadan hazırlandığını aktaran Guliyev, "Olimpiyatlara altın madalya hedefi ile gidiyoruz. Benim yaşım da artık geldi, tam zirve yaşı ve zamanındayım. Tokyo'da en iyi dereceyi yapmam gerekiyor. İnşallah orada pandeminin bu zor sürecinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi

"Altın madalyayı ülkemize getirmek için her şeyi yapacağım"

Tokyo'da dünyanın en iyi atletleri ile rakip olacağını dile getiren Guliyev, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar, dünya şampiyonası gibi bir yarışma değil. Onun için finale kalmanız lazım. Finalde de her şey olabilir. Tokyo'da altın madalyayı ülkemize getirmek için her şeyi yapacağım. Orada 200 metre yarışında yer alacağım. Ondan sonra da takım olarak bayrak yarışına katılacağız. Umut ediyorum ki bayrakta da güzel bir derece getirebiliriz. Takım arkadaşlarım iyi durumdalar. Buradan bir tık daha iyi koşacağız, olimpiyatlara biraz daha zaman var. Herkes formda girecek. Herkes orada en iyi formunda koşacak. Onun için daha iyi dereceleri bekliyoruz."

Guliyev, olimpiyatlardaki bayrak yarışında Jamaika ve ABD gibi ülkelerin her yarışta çok iyi dereceler gösterdiğini anımsatarak, "Olimpiyat finalinde her şey olabilir. Bazı yarışlarda 8 takım starttan başlıyor, finişi sadece dört takım geçebiliyor. Ancak milli takımımız çok iyi durumda, çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Erzurum'daki yarışlarda da çok kota aldık. İnşallah atletizm branşında en büyük takımla olimpiyatlara gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ramil Guliyev, Altın, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atlet Ramil Guliyev, gözünü Tokyo Olimpiyatları'nda madalyaya dikti Açıklaması - Son Dakika Spor


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