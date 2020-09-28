Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

MUŞLU Balkan Şampiyonu milli atlet İbrahim Karateker (18), 2021'de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na Konukbekler beldesindeki ailesine ait tarlada ve dağda koşarak hazırlanıyor.

Atletizm sporuna 2018 yılında başlayan ve 3 kez üst üste 3 bin metre engelli koşuda Balkan Şampiyonluğu'na ulaşan İbrahim Karateker, 23-24 Temmuz 2019'da Macaristan'da yapılan Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre engellinin son 50 metresinde geride kalan rakibini kontrol ederken, engele takılıp, düştü. Diz kapağı dönen ve kolunda çıkık oluşan milli atlet, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından kasım ayının ilk haftasında iyileşerek, spora geri döndü.