Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

MUŞLU Balkan Şampiyonu milli atlet İbrahim Karateker (18), 2021'de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na Konukbekler beldesindeki ailesine ait tarlada ve dağda koşarak hazırlanıyor.

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]

MUŞLU Balkan Şampiyonu milli atlet İbrahim Karateker (18), 2021'de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na Konukbekler beldesindeki ailesine ait tarlada ve dağda koşarak hazırlanıyor.

Atletizm sporuna 2018 yılında başlayan ve 3 kez üst üste 3 bin metre engelli koşuda Balkan Şampiyonluğu'na ulaşan İbrahim Karateker, 23-24 Temmuz 2019'da Macaristan'da yapılan Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre engellinin son 50 metresinde geride kalan rakibini kontrol ederken, engele takılıp, düştü. Diz kapağı dönen ve kolunda çıkık oluşan milli atlet, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından kasım ayının ilk haftasında iyileşerek, spora geri döndü.

SAKATLIĞININ ARDINDAN KATILDIĞI ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA ALDISakatlığının hemen ardından Konukbekler beldesinde çalışmalara başlayan Karateker, İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide altın madalya kazanmayı başardı. Madalya ile evine dönen milli atlet, ara vermeden 2021 temmuz ayında yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Bir taraftan tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine işlerde yardım eden Karateker, bir taraftan da tarlada ve arazide koşular yapıyor. Babası Hadi Karateker'in de aracıyla takip ettiği başarılı atlet, Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 'İLK ÜÇE GİREREK BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'Konukbekler beldesinde yaşayan Karateker ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, "Atletizme küçük yaşlarda başladım. 3 bin metre engellide ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. İstanbul'da düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engelli koşuda 9: 38.36'lık dereceyle birinci olarak bayrağımızı dalgalandırdım. Şimdi 2021 temmuz ayında Avrupa pist yarışması var. Orada da en iyi şekilde koşup, ilk üçe girerek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi. Müsabakalar öncesi ailesinden çok büyük destek gördüğünü anlatan Karateker, "Ailem başta olmak üzere okuldaki hocalarım büyük destekçim oldu. Ben, yolda koştuğum sırada babam, araçla arkamdan beni takip ediyor. Annem, babam, ağabeylerim, ablalarım hepsi bana destek çıktı. Ben de bir yandan spor yaparken bir taraftan da onlara yardımcı olmak için hayvanlarla tarla bahçe işleriyle uğraşıyorum" diye konuştu. 'OĞLUMUZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'Oğlunu atletizme başladığı ilk yıllarda tepelere çıkarıp, kendisinin çalıştırdığını ifade eden baba Hadi Karateker, şunları söyledi: "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bir heyet geldi ve baktılar ki İbrahim gelecek vaat ediyor. İbrahim'i gençlik spor kampına yerleştirdiler. Oğlum, yurt içi yarışmalarına gitti. Yurt içinde birkaç kez Türkiye birinciliği elde etti. Daha sonra yurt dışına gitmeye başladı. Şu anda oğlumun 60'ın üzerinde madalyası var. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'mizi temsil etti, ilimizi temsil etti, Türk bayrağımızı dalgalandırdı. İnşallah Avrupa Şampiyonluğu'na gidecek. Biz de onun için elimizden gelen imkanları sağlıyoruz."

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

Konukbekler, Temmuz, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 07:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı Kızılay'dan işitme engellilere özel 'şeffaf maske' FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti
Rangers Teknik Direktörü Gerrard'dan G.Saray'a övgü dolu sözler: Eminim favori olacaklar Rangers Teknik Direktörü Gerrard'dan G.Saray'a övgü dolu sözler: Eminim favori olacaklar         
13:52
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız         
12:10
Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı         
11:55
Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 14:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei