Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

MUŞLU Balkan şampiyonu milli atlet İbrahim Karateker (18), 2021'de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na Konukbekler beldesindeki ailesine ait tarlada ve dağda koşarak hazırlanıyor.

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]

MUŞLU Balkan şampiyonu milli atlet İbrahim Karateker (18), 2021'de yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na Konukbekler beldesindeki ailesine ait tarlada ve dağda koşarak hazırlanıyor.

Atletizme 2018 yılında başlayan ve 3 kez üst üste 3 bin metre engelli koşuda Balkan şampiyonluğuna ulaşan İbrahim Karateker, 23-24 Temmuz 2019'da Macaristan'da yapılan Avrupa Pist Şampiyonası'nda 3 bin metre engellinin son 50 metresinde geride kalan rakibini kontrol ederken, engele takılıp düştü. Diz kapağı dönen ve kolunda çıkık oluşan milli atlet, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından kasım ayının ilk haftasında iyileşerek, spora geri döndü.

SAKATLIĞININ ARDINDAN KATILDIĞI ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA ALDISakatlığının hemen ardından Konukbekler beldesinde çalışmalara başlayan Karateker, İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide altın madalya kazanmayı başardı. Madalya ile evine dönen milli atlet, ara vermeden 2021'in Temmuz ayında yapılacak Avrupa Pist Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. Bir taraftan tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine işlerde yardım eden Karateker, bir taraftan da tarlada ve arazide koşular yapıyor. Babası Hadi Karateker'in de aracıyla takip ettiği başarılı atlet, Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "İLK ÜÇE GİREREK BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"Konukbekler beldesinde yaşayan Karateker Ailesi'nin 6 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Karateker, "Atletizme küçük yaşlarda başladım. 3 bin metre engellide ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. İstanbul'da düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda 9: 38.36'lık dereceyle birinci olarak bayrağımızı dalgalandırdım. Şimdi 2021 Temmuz ayında Avrupa pist yarışması var. Orada da en iyi şekilde koşup, ilk üçe girerek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.Müsabakalar öncesi ailesinden çok büyük destek gördüğünü anlatan Karateker, "Ailem başta olmak üzere okuldaki hocalarım büyük destekçim oldu. Ben yolda koştuğum sırada, babam araçla arkamdan beni takip ediyor. Annem, babam, ağabeylerim, ablalarım hepsi bana destek çıktı. Ben de bir yandan spor yaparken bir taraftan da onlara yardımcı olmak için hayvanlarla tarla bahçe işleriyle uğraşıyorum" diye konuştu."OĞLUMUZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Oğlunu atletizme başladığı ilk yıllarda tepelere çıkarıp kendisinin çalıştırdığını anlatan baba Hadi Karateker, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bir heyet geldi ve baktılar ki İbrahim gelecek vadediyor. İbrahim'i gençlik spor kampına yerleştirdiler. Oğlum, yurt içi yarışmalarına gitti. Yurt içinde birkaç kez Türkiye birinciliği elde etti. Daha sonra yurt dışına gitmeye başladı. Şu anda oğlumun 60'ın üzerinde madalyası var. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'mizi temsil etti, ilimizi temsil etti, Türk bayrağımızı dalgalandırdı. İnşallah Avrupa Şampiyonluğu'na gidecek. Biz de onun için elimizden gelen imkanları sağlıyoruz."

Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

Konukbekler, Temmuz, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli atlet, tarlada Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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