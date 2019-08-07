Son Dakika Haberleri: Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Haber

Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek

1 saat önce

Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, 08-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Norveç'te yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig yarışmasına katılmak üzere Kars'tan ayrıldı.

Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]
Karslı Milli atlet Tuğba Toptaş, 08-11 Ağustos 2019 tarihleri arasında Norveç'te yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası 1.Lig yarışmasına katılmak üzere Kars'tan ayrıldı.

Milli atlet hocası Bahattin İnce ile birlikte İstanbul'a İstanbul'da yarışmanın yapılacağı Norveç'e gitti. Tuğba Toptaş, 800 metrede kendisinden büyük yarışmacılarla dereceye girmek için mücadele edecek.

Norveç'te takım olarak yarışacak olan Tuğba Toptaş, 800 metrede Türkiye'ye en yüksek puanı almak için mücadele edecek. - KARS
Türkiye, Norveç, Kars, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'ı kabul etti Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli atlet Toptaş Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]