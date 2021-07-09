SPOR Tuğba Danışmaz üç adım atlamada rekorla Avrupa şampiyonu oldu

Rekortmen milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adımda tarihi başarılarına bir yenisini Tallinn'de ekledi. Danışmaz, Avrupa U23 Şampiyonaları tarihinde ilk altın madalya kazanan Türk sporcu oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde milli takıma ilk şampiyonluk sevincini Tuğba Danışmaz yaşattı. İlk gün gelen Alperen Karahan'ın gümüş madalyasının ardından Tuğba da üç adım finalinde şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Yarışmadaki üçüncü hakkında 14.09 ile kendisine ait Türkiye rekoruna 2 santimetre ekleyen Tuğba, müsabakayı da bu derecesiyle kazanarak adını Avrupa şampiyonluğuna yazdırdı. Danışmaz, böylece iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında (field events) kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

Danışmaz, şampiyonluğu sonrası sevincini pist kenarında takım arkadaşları, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Cahit Yüksel ile doyasıya yaşadı. U23 Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk defa altın madalya kazanan milli atlet Tuğba Danışmaz'ın madalyasını TAF Başkanı Fatih Çintimar taktı.