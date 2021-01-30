Milli atlet Tuğba Danışmaz, kendi rekorunu egale etti
30.01.2021 21:29
Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda piste çıkan Tuğba, formda performansını sürdürdü.
Son olarak 2 hafta önce yapılan Salon Deneme Yarışları'nda 13,80'lik derecesiyle üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, bugün de aynı mesafeye ulaştı.
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