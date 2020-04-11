Milli Atlet Tuğba Güvenç, karantinadan tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Atlet Tuğba Güvenç, karantinadan tahliye edildi - Son Dakika

Milli Atlet Tuğba Güvenç, karantinadan tahliye edildi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında çeşitli nedenlerle yurt dışından gelen Türklerin, ülkeye girişlerinde karantinaya alındıkları Düzce KYK yurtlarından tahliyeleri yapıldı.

Milli Atlet Tuğba Güvenç, karantinadan tahliye edildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında çeşitli nedenlerle yurt dışından gelen Türklerin, ülkeye girişlerinde karantinaya alındıkları Düzce KYK yurtlarından tahliyeleri yapıldı. AFAD tarafından yapılan tahliye işleminde karantinada kalanlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Karantina da kalanlar arasında yer alan milli atlet Tuğba Güvenç'te tahliye edilenler arasında yer alırken, Güven 14 günlük karantina günlerini ve hedeflerini anlattı.


Tatil, eğitim ve çalıştıkları için yurt dışında yaşayan, korana virüs salgını sonrasında Türkiye'ye dönen vatandaşlardan 467 tanesi Düzce KYK'ya bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurtlarında karantinaya alınmışlardı. Karantina süresi dolan vatandaşların tahliyesi yapıldı. AFAD koordinesinde gerçekleşen tahliye işlemi için otobüsler karantina yurtları önünde yerini alırken, karantinada kalanlarda tek tek yurttan dışarı çıkarak pasaport ve kimlik kontrolüne girdiler. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından pasaport ve kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar daha sonra gidecekleri şehre ait otobüslere bindirildi.


Tuğba Güvenç 14 Günlük karantina günlerini anlattı


Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten bir olan ve 14 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Kız öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Tuğba Güvenç karantina süresinin dolmasının ardından evine gönderildi. Güvenç, karantina günlerini ve hedeflerini anlatarak, "Ben 28 Mart günü Düzce Necla Pekolcay Kız öğrenci yurduna getirildim. İlk gün benim için çok zordu. Etiyopya'daydım. 90 gün Etiyopya'da antrenman yaparken buraya gelip kız öğrenci yurduna yerleştirilmem ilk gün olarak beni zorladı ama sonrasında alıştım. 14 gün boyunca buradaydım. Her şey güzeldi bir problem yaşamadık. Burada ki personellerin tutumu, odalar, yemekler her şey çok güzeldi. Karantinaya girdikten 4 gün sonra Gençlik ve Spor Bakanımız bize spor aletleri gönderdi. Bisiklet, ip, dambıl gibi bir takım spor ekipmanları. Onlarla birlikte antrenman yapmaya çalıştım. Koşamadım ama bir şekilde antrenman yapmaya devam ettim" dedi.


"Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu"


Milli Atlet Tuğba Güvenç, olimpiyatların 2021'e ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu. Zaten geçen sene sezonu geç kapattım. Ekim ayında bitmişti sezonum. 6 ay gibi kısa sürede barajı geçmem gerekiyordu. Şimdi o süreç daha fazla uzadı. Eksikliklerimi biliyorum. Ona göre çalışıp o şekilde baraj geçmeyi hedefliyorum" dedi.


"Hedefim olimpiyatlarda madalya"


Olimpiyatlarda finale kalma hedefi olduğunu dile getiren Güvenç, "Ben 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi 3000 metre engelli branşında temsil ettim. O benim ilk büyük tecrübemdi. Madalyadan çok ilk hedefim finale kapabilmek. Finalde en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek kişisel en iyi derecemi geliştirmek istiyorum. Olimpiyatlar sonrası önümüzde her yıl 2021 sonrası da Dünya Şampiyonası 2022'ye ertelendi. Önümüzde 2022 Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası var. Hala aktif sporcuyum. Olimpiyatlar sonrası Dünya ve Avrupa şampiyonlarında madalya kovalamak istiyorum" dedi.


Ailelerine özlemleri sona erdi


Karantina süresi sonunda yurttan ilk defa çıkan vatandaşlar ise ailelerini özlediklerini dile getirerek, karantina süresi boyunca olumsuz hiçbir olayla karşılaşmadıklarını ifade etti. Karantina süresi dolan 467 vatandaş AFAD'ın sağladığı 24 otobüsle memleketlerine gönderildi. - DÜZCE

Almitu Bekele Degfa, Karantina, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:20 Kaynak: İHA

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