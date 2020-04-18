Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor - Son Dakika

Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor

6 saat önce

Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan milli atlete koşu bandı Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Güvenç, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca 2021 yılında yapılması...

Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor, System.String[]

Milli atlet Tuğba Güvenç olimpiyatlara evde böyle hazırlanıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan milli atlete koşu bandı

İSTANBUL - Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek olan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Güvenç, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca 2021 yılında yapılması planlanan olimpiyatlara evinde hazırlanmaya başladı. Öte yandan genç atleti Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yalnız bırakmayarak koşu bandı hediye etti.

Estonya'da 2015 yılında düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Güvenç, 3 bin metre engelli yarışında altın madalya kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil etti. Yaklaşık 15 yıldır birçok yarışma ter döken milli atlet, yeni tip korona virüs dolayısı ile dışarı çıkamayınca çalışmalarını evinin salonunda yapmaya başladı. Hergün düzenli olarak evinde spor yapan Güvenç, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak 2019-20 korona virüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlara hazırlanıyor.

Öte yandan genç atleti Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yalnız bırakmadı. Başkan Arısoy, milli atletin evine koşu bandı gönderdi. Koşu bandını belediye çalışanlarının evine getirmesinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Güvenç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u görüntülü arayarak teşekkür etti.

"3 bin metrede U23 Türkiye rekorunun sahibiyim"

Korona virüs nedeniyle antrenman yapmak için dışarı çıkamadığını söyleyen Güvenç, " Atletizm sporu ile uğraşıyorum. Branşım 3 bin metre engelli. 15 yıldır bu sporu yapıyorum. 3 bin metrede U23 Türkiye rekorunun sahibiyim. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil ettim. 2017 yılında Üniversitelerarası Dünya Şampiyonluğum var. Biz doksan gün Etiyopya'da milli takım kampında kaldık. Oradan olimpiyatların ertelenmesi ve bu virüs nedeniyle ülkemize geri çağrıldık. Kamptan geldik şu an kendimi evde izole ediyorum" dedi.

"Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum"

Dışarı çıkamadığı için antrenman yapamadığını söyleyen Güvenç, "Bu süreçte antrenman yapabilmem için bana koşu bandı gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a çok teşekkür ederim. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Şu an antrenmanlarımı aksatmadan koşu bandında yapıyorum. Bu süreçte dışarı çıkamıyordum. Ömer Bey bana yardımcı olacağını söyledi. Bu gün de evime koşu bandı gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an koşularımı aksatmadan devam edebileceğim" açıklamasına yer verdi.

Evine koşu bandının getirilmesinin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u telefonla arayarak görüntülü konuşan Güvenç, "Koşu bandım geldi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle spora ve sporcuya verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.

"Şimdi hafta sonu yürüyüş bandında antrenman yapacaksın"

Milli atlet Tuğba Güvenç'in başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyleyen Başkan Arısoy ise, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmansız kalmana gönlümüz razı olmazdı. Dolayısı ile biz buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Başarılarının devamını bekliyoruz. Şimdi hafta sonu yürüyüş bandında antrenman yapacaksın. Hafta içi anladığım kadarıyla dışarıda yapabileceksin. İnşallah bundan sonra senin başarılarını takip edeceğiz. İnşallah bu virüs belası da bittikten sonra bir gün seni annenle beraber bekliyorum" açıklamasına yer verdi.

Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:29 Kaynak: İHA

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