Milli atlet Urkuş Işık, 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli atlet Urkuş Işık, 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika

Milli atlet Urkuş Işık, 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı

6 saat önce

Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, okul sporları faaliyet programı kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler Kros Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği madalya ile 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Milli atlet Urkuş Işık, 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı, System.String[]

Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, okul sporları faaliyet programı kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler Kros Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği madalya ile 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Işık, Türkiye'nin farklı illerinden 528 sporcunun katıldığı şampiyonda kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak başarılarına yenisini ekledi.

Başarılı sporcunun antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına yarışan Urkuş Işık'ın 2015-2020 yılları arasında U16, U18 ve U20 kategorilerinde başarılı sonuçlar elde ederek Kırşehir'in adını tüm Türkiye'ye duyurduğunu söyledi.

Işık'ın 5 yıla 20 Türkiye şampiyonluğu, milli takım formasıyla 3 Balkan şampiyonluğu ve bir Balkan ikinciliğini sığdırdığını vurgulayan Kaya, hedeflerinin Avrupa ve dünya atletizm şampiyonalarında başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

Kaya, Işık'ın 2015 yılından itibaren okul sporları kapsamındaki Yıldızlar ve Gençler Kros Müsabakalarında 4, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşularında 4, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 2 (800 ve 1500 metre), Salon Türkiye Şampiyonalarında 1500 ve 3 bin metrede 6, Türkiye Atletizm Şampiyonalarında 1500 ve 3 bin metrede 4 birincilik kazandığını aktardı.

Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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