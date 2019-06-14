Son Dakika Haberleri: Milli atlet Urkuş Işık, EYOF yolunda
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Milli atlet Urkuş Işık, EYOF yolunda

5 saat önce

Aldığı şampiyonluklarla Kırşehir'de "Rüzgarın Kızı" olarak adlandırılan milli atlet Urkuş Işık, Azerbaycan'dan 20-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15. Yıldızlar Olimpik Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek.

Milli atlet Urkuş Işık, EYOF yolunda, System.String[]
Aldığı şampiyonluklarla Kırşehir'de "Rüzgarın Kızı" olarak adlandırılan milli atlet Urkuş Işık, Azerbaycan'dan 20-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15. Yıldızlar Olimpik Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil edecek.
Sporcunun antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urkuş'un çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 kez 3 bin metrede, Balkan Kros Atletizm Şampiyonası'nda da 4 bin metrede altın madalya kazandığını hatırlattı.
Genç sporcunun kısa süre önce Ankara'da yapılan 18 Yaş Altı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metrede birinci olduğunu vurgulayan Kaya, "Allah'a şükürler olsun, çok kritik bir yarışta yine birinci geldik. 20-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan EYOF'un atletizm branşında 3 bin metrede sporcumuz Urkuş Işık, ülkemizi ve Kırşehir'imizi temsil edecek. Emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:13 Kaynak: AA
Azerbaycan, Kırşehir, Spor
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