Milli Atlet Urkuş Işık Üçüncü Şampiyonluğunu Kazandı

Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, Okullar Türkiye Kros Şampiyonasında üçüncü şampiyonluğu elde ederek başarısını katladı.

Kırşehirli milli atlet Urkuş Işık, Okullar Türkiye Kros Şampiyonasında üçüncü şampiyonluğu elde ederek başarısını katladı.



Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Okullar Türkiye Kros Şampiyonasının 39 ilden 550 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildiği belirtildi.



Kırşehir'den katılan Urkuş Işık'ın genç kızlarda birinci geldiği ifade edilen açıklamada, aynı takımdaki Fatmanur Turhan'ın da yıldız kızlarda Türkiye beşincisi olduğu vurgulandı.



Sporcuların antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine, Okullar Türkiye Kros Şampiyonasında yine başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.



Urkuş'un bu şampiyonada üçüncü birinciliğini aldığını vurgulayan Kaya, "Urkuş, yıldızlar kategorisinde yarışırken de Okullar Türkiye Kros Şampiyonasında iki şampiyonluk elde etmişti. Şimdi de genç kızlarda şampiyonluk kazandı. Gelecek vaat eden kızımızın daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Fatmanur da Urkuş gibi ileride daha da başarılı olacaktır. Sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz." dedi.



Milli atlet Urkuş Işık, önceki yıl Balkan Salon Şampiyonası gençler 3 bin metrede, geçen yıl da Balkan Kros Atletizm Şampiyonası gençler 4 bin metrede şampiyon olarak, Türk bayrağını göndere çektirmişti.

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