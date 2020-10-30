Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu - Son Dakika

Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu

30.10.2020 11:44
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu, System.String[]

Turkcell'in ana sponsorluğundaki atlet ve yüzücüler tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemine rağmen başarılı bir döneme imza attılar.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki atlet ve yüzücüler tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemine rağmen başarılı bir döneme imza attılar. Atletizm ve yüzme branşları uluslararası şampiyonalarda 54'ü altın toplam 157 madalyaya ulaşırken 2021'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları öncesinde hedef yükselttile.

Turk sporunun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi ve Türk yüzmesi 2020 sezonunda da başarılarını sürdürdü. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle geç açılan sezona karşın milli sporcularımız uluslararası arenada atletizmde 115, yüzmede 42 olmak üzere toplamda 157 madalyayı Türkiye'ye getirdi.

'BAYRAĞIMIZI ZİRVEDE DALGALANDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'Yaklaşık 8 yıldır Atletizm ve Yüzme federasyonlarının ana sponsorluğunu üstlendiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Her iki federasyonumuzun büyük özverisiyle iki branşta ülkemize 200 binin üzerinde yeni sporcu kazandırdık. Uluslararası şampiyonalarda bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden ve tüm Türkiye'yi gururlandıran sonuçlar elde ettik. Yıllardır olduğu gibi zorlu pandemi döneminde de TURKSPORU'nun her zaman yanındayız. Yeni sporcuların yetişmesi ve ülkemize kazandıracağı başarılar için desteğimizi var gücümüzle devam ettireceğiz" dedi. TÜRKİYE, BALKANLAR'IN EN ÇOK MADALYA KAZANAN ÜLKESİ OLDUAtletizmde yaş kategorilerindeki Balkan şampiyonalarında 41 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalya kazanan milli atletler, toplamda 115 madalya ile Balkanlar'ın en fazla madalya kazanan ülkesi oldu. Ayrıca ay-yıldızlı sporcular 7'si büyükler olmak üzere 43 Türkiye rekorunu da yeniledi. Türkiye'nin en yetenekli 400 metre engelli sporcularından Berke Akçam ise bu branşta dünyanın en iyi derecesini yaparak Türk atletizm tarihine adını yazdırdı. Bu sene katıldığı tüm yarışları kazma başarısı gösteren  genç sporcu, 49.78'lik derecesiyle U20'de dünyanın en iyi sonucuna imza atarak gelecek için umut verdi.  EMRE SAKÇI'DAN AVRUPA REKORU

Türkiye, havuzda da büyük başarılara imza atmaya devam etti. 2020 sezonunda 9 turnuvaya katılan milli yüzücüler; 13'ü altın, 11'i gümüş ve 18'si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazandı. Madalyaların yanı sıra Dünya 5'incisi ve Avrupa 2'ncisi milli sporcu Emre Sakçı da tarihe ismini yazdırdı. Uluslararası Yüzme Ligi'nde, 50 metre kurbağalamada havuza giren Sakçı, ilk olarak Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu rekortmen Adam Peaty'yi geçerek hem birinci oldu hem de tarihin en iyi 9. derecesini el etmiş oldu. Emre daha sonra aynı serinin Budapeşte ayağında bu kez 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekorunun sahibi olarak Türk Yüzme Tarihi'ne adını yazdırdı. Bu derece ile milli yüzücü, tarihin de en iyi 6. derecesine imza atmış oldu.


Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu

Türkiye, Milli, Yüzme, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell ana sponsorluğundaki milli atlet ve yüzücüler 2020'ye damga vurdu - Son Dakika Spor

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